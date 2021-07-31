Российские саблистки вышли в полуфинал олимпийского командного турнира

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Женская сборная России вышла в полуфинал олимпийского командного турнира по фехтованию на саблях.

В четвертьфинале российские саблистки, посеянные на турнире под первым номером, победили команду Японии со счетом 45:34. Японки имели восьмой номер посева. Сборную России представляли Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева (запасная). В полуфинале они встретятся с победителем поединка между командами Венгрии и Южной Кореи.

Ранее Позднякова стала олимпийской чемпионкой в личном первенстве, победив в финале Великую (15:11). Никитина в четвертьфинале уступила француженке Манон Брюне (5:15).

В пятницу российские шпажисты проиграли японцам в финале командного турнира (36:45). Российскую команду представляли Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков.

Женские командные соревнования по фехтованию на саблях на Олимпиаде проводились только дважды (2008, 2016). На Играх 2008 года российские саблистки стали пятыми. На Олимпиаде 2016 года Великая, Юлия Гаврилова, Яна Егорян и Екатерина Дьяченко завоевали золотые медали. Тогда же Егорян стала олимпийской чемпионкой в личном первенстве, победив в финале Великую.

Олимпиада завершится 8 августа.