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XXXII летние Олимпийские игры

Яременко: российские волейболистки в матче с американками показали лучшую игру в Токио

Сборная России обыграла команду США со счетом 3-0 и досрочно вышла в плей-офф олимпийского турнира
Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Российские волейболистки в матче против сборной США показали свою лучшую игру на Олимпиаде в Токио. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

Сборная России обыграла американок со счетом 3-0 и досрочно вышла в плей-офф олимпийского турнира.

"Команда хорошо играла - сначала с командой Китая, теперь и в этом матче, - сказал Яременко. - Сегодня они показали пока свою лучшую игру на турнире. У нас задача - идти от игры к игре, теперь самый важный матч - четвертьфинал. Но и на следующую игру со сборной Турции надо выходить с большим настроем".

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