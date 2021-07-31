МОК: WADA не видит нарушений условий участия сборной России в Олимпиаде

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не видит серьезных нарушений участия сборной ОКР в Олимпиаде в Токио. Об этом сообщил на пресс-конференции официальный представитель МОК Марк Адамс.
"Мне известно, что Оливье Ниггли (гендиректор WADA) считает, что все правила выполняются согласно решению Спортивного арбитражного суда, - сказал Адамс, отвечая на вопрос журналиста о том, нужно ли переформатировать правила, касающиеся России на Олимпиаде. - МОК делает все возможное, чтобы правила соблюдались".
По словам Адамса, это касается только официальной делегации и атлетов. При этом он признал, что МОК не может отследить все мелкие нарушения, например, такие как упоминание сборной России телекомментаторами и журналистами, а также ношение футболок с символикой РФ. Он пояснил, что МОК может отвечать за соблюдение правил только атлетами и членами официальных делегаций, но не абсолютно всеми россиянами на Олимпиаде.
Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства на Олимпийских играх будут выступать без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена или команды будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.