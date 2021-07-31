МОК: WADA не видит нарушений условий участия сборной России в Олимпиаде

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не видит серьезных нарушений участия сборной ОКР в Олимпиаде в Токио. Об этом сообщил на пресс-конференции официальный представитель МОК Марк Адамс.

"Мне известно, что Оливье Ниггли (гендиректор WADA) считает, что все правила выполняются согласно решению Спортивного арбитражного суда, - сказал Адамс, отвечая на вопрос журналиста о том, нужно ли переформатировать правила, касающиеся России на Олимпиаде. - МОК делает все возможное, чтобы правила соблюдались".