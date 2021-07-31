Kyodo: участников Игр, самовольно покинувших Олимпийскую деревню, лишили аккредитаций

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Оргкомитет "Токио-2020" лишил аккредитаций участников Олимпиады в Токио, которые самовольно покинули территорию Олимпийской деревни для посещения достопримечательностей столицы Японии. Об этом в субботу со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что это стало первым подобным инцидентом с начала соревнований. Имена лишенных аккредитаций не приводятся.

30 июня в японском сегменте социальных сетей появились фотографии, на которых были запечатлены серебряные призеры Олимпийских игр в Токио дзюдоисты из Грузии Важа Маргвелашвили и Лаша Шавдатуашвили во время посещения ими одной из главных достопримечательностей японской столицы - Токийской башни. Поступок грузинских атлетов вызвал резкую критику у японских интернет-пользователей, назвавших действия спортсменов из Грузии безответственными и ставящими под угрозу здоровье местных жителей.

Организаторы Игр строго ограничивают перемещение спортсменов из-за угрозы распространения инфекции и не допускают их контактов с жителями Японии. Так, атлетам разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса. Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит с 23 июля по 8 августа без зрителей.