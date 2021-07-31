Карполь: российские волейболистки, разгромив американок, обозначили претензии на медали

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Уверенная победа российских волейболисток над американками говорит о больших перспективах команды на Олимпиаде в Токио. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды Николай Карполь.

Сборная России обыграла американок со счетом 3-0 и досрочно вышла в плей-офф олимпийского турнира.

"Предыдущая игра с китаянками определила сегодняшний матч, - сказал Карполь. - Такой крупный счет в игре против американок говорит о возможностях команды, она в хорошем состоянии. Ну а техники и тактики достаточно. Это радость и счастье для многих болельщиков".

"Мы ехали в Токио не фаворитами. Но сейчас показываем, что являемся одними из претендентов на медали", - добавил собеседник агентства.