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XXXII летние Олимпийские игры

Карполь: российские волейболистки, разгромив американок, обозначили претензии на медали

Женская сборная России досрочно вышла в плей-офф олимпийского турнира
Николай Карполь Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Николай Карполь
© Донат Сорокин/ТАСС

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Уверенная победа российских волейболисток над американками говорит о больших перспективах команды на Олимпиаде в Токио. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды Николай Карполь.

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Сборная России обыграла американок со счетом 3-0 и досрочно вышла в плей-офф олимпийского турнира.

"Предыдущая игра с китаянками определила сегодняшний матч, - сказал Карполь. - Такой крупный счет в игре против американок говорит о возможностях команды, она в хорошем состоянии. Ну а техники и тактики достаточно. Это радость и счастье для многих болельщиков".

"Мы ехали в Токио не фаворитами. Но сейчас показываем, что являемся одними из претендентов на медали", - добавил собеседник агентства.

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