Волейболистка Королева считает, что россиянки заслуженно разгромили американок на Играх

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Российские волейболистки считают закономерной победу над сборной США на Олимпийских играх в Токио. Об этом журналистам рассказала центральная блокирующая национальной команды России Ирина Королева.

Сборная России обыграла американок со счетом 3-0 и досрочно вышла в плей-офф олимпийского турнира.

"Мы сами не ожидали, - сказала Королева. - Когда две игры подряд проводишь с таким боевым настроем, это вселяет оптимизм и показывает, что мы можем. Оказывается мы и у сборной Китая, и у команды США давно не выигрывали"

"3-0 и такой отрыв, когда США вообще с таким счетом проигрывали? Команда, которая всегда славилась тактикой, техникой, но я не хочу принижать наши достоинства, сегодня была крутая игра, все прошло как по учебнику. Если мы добьемся результата лучше, чем в Рио-де-Жанейро, - это будет конфета", - добавила спортсменка.