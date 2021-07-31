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XXXII летние Олимпийские игры

Волейболистка Королева считает, что россиянки заслуженно разгромили американок на Играх

Сборная России победила команду США на Олимпиаде в Токио в трех сетах
Ирина Королева Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Ирина Королева
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Российские волейболистки считают закономерной победу над сборной США на Олимпийских играх в Токио. Об этом журналистам рассказала центральная блокирующая национальной команды России Ирина Королева.

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"Мы сами не ожидали, - сказала Королева. - Когда две игры подряд проводишь с таким боевым настроем, это вселяет оптимизм и показывает, что мы можем. Оказывается мы и у сборной Китая, и у команды США давно не выигрывали"

"3-0 и такой отрыв, когда США вообще с таким счетом проигрывали? Команда, которая всегда славилась тактикой, техникой, но я не хочу принижать наши достоинства, сегодня была крутая игра, все прошло как по учебнику. Если мы добьемся результата лучше, чем в Рио-де-Жанейро, - это будет конфета", - добавила спортсменка.

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