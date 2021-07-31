Волейболистка Королева исполнила "Калинку-малинку" после победы над американками

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Российская волейболистка Ирина Королева после разгромной победы на сборной США на Олимпийских играх в Токио исполнила народную песню "Калинка-малинка". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Сборная России обыграла американок со счетом 3-0 и досрочно вышла в плей-офф олимпийского турнира. Придя в микст-зону, Королева исполнила песню "Калинка-малинка". Также к ней присоединился главный тренер команды итальянец Серджио Бузато.

"Нет, "Нас не догонят" не подходит", - сказала Королева и спела народную песню.