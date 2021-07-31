Трефилов в игре с француженками перестал делать с трибун подсказки гандболисткам

ТОКИО, 31 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов спокойно наблюдает за игрой команды в матче с француженками и не делает игрокам подсказок с трибун, как это было в двух предыдущих встречах на олимпийском турнире. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

В субботу россиянки играют четвертый матч на турнире, от его результата зависит выход в плей-офф. После первого тайма россиянки проигрывают в счете - 15:17. В первой игре на Олимпиаде они сыграли вничью с бразильянками (24:24), затем уступили шведкам (24:36) и одолели венгерок (38:31).

Трефилов находится на Играх в Токио в качестве гостя международной федерации, что позволяет ему посещать матчи. Две предыдущие игры россиянок на турнире сопровождались его криками с трибун: он практически без остановки делал подсказки игрокам, перекрикивая главного тренера российской команды Алексея Алексеева. Волонтеры неоднократно подходили к нему с табличкой с просьбой не кричать, так как это запрещается антиковидным протоколом.

Трефилов привел российскую команду к победе на прошлой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. После он оставил пост главного тренера по состоянию здоровья и сейчас является первым вице-президентом Федерации гандбола России.