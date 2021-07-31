Стрелок Алипов назвал олимпийскую чемпионку Бацарашкину героем, достойным высшей похвалы

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2004 года в стендовой стрельбе Алексей Алипов считает героем Виталину Бацарашкину, завоевавшую две золотые медали в стрельбе из пистолета на Играх в Токио. Такое мнение спортсмен высказал в субботу ТАСС.

"Виталина - молодец, я за нее от души и искренне радовался, потому что она достойна наивысшей похвалы и тех медалей, которые она здесь выиграла. Она - герой, очень талантливая спортсменка, с характером. То, что она сделала, - это целиком и полностью заслуга ее и ее тренера", - сказал собеседник агентства.

По словам Алипова, Бацарашкина действительно покорила Японию и стала одной из немногих спортсменок, которым на Олимпиадах удавалось в двух упражнениях завоевать две золотые медали.

Бацарашкина в Токио завоевала золотые медали в скоростной стрельбе из пистолета с 25 м и в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. В паре с Артемом Черноусовым она завоевала серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте.