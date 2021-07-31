Новожилова: пловец Чикунова может обратиться в МОК за помощью из-за травли в соцсетях

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Российский пловец Евгения Чикунова, которая на Олимпиаде сообщала журналистам о травле в социальных сетях, может обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК) за психологической поддержкой. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменки Витта Новожилова.

Ранее официальный представитель МОК Марк Адамс сказал, что Международный олимпийский комитет готов помогать спортсменам психологически справляться с травлей и агрессией в соцсетях.

"Женя не против", - сказала тренер, отвечая на вопрос о том, планирует ли Чикунова обратиться в МОК.

В пятницу 16-летняя Чикунова заняла четвертое место в плавании на 200 метров брассом. После финального заплыва спортсменка расплакалась, говоря о травле. По ее словам, комментарии в соцсетях повлияли на ее настрой перед стартом.