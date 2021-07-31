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XXXII летние Олимпийские игры

Новожилова: пловец Чикунова может обратиться в МОК за помощью из-за травли в соцсетях

Ранее в МОК заявили, что организация готова оказывать спортсменам психологическую помощь в случае необходимости
Евгения Чикунова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Евгения Чикунова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Российский пловец Евгения Чикунова, которая на Олимпиаде сообщала журналистам о травле в социальных сетях, может обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК) за психологической поддержкой. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменки Витта Новожилова.

Ранее официальный представитель МОК Марк Адамс сказал, что Международный олимпийский комитет готов помогать спортсменам психологически справляться с травлей и агрессией в соцсетях.

"Женя не против", - сказала тренер, отвечая на вопрос о том, планирует ли Чикунова обратиться в МОК.

В пятницу 16-летняя Чикунова заняла четвертое место в плавании на 200 метров брассом. После финального заплыва спортсменка расплакалась, говоря о травле. По ее словам, комментарии в соцсетях повлияли на ее настрой перед стартом.

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