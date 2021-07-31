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XXXII летние Олимпийские игры

Федерация дзюдо России назвала причину отсутствия генменеджера сборной Гамбы на Играх

В организации сообщили, что это связано с антикоронавирусными ограничениями
Генеральный менеджер сборных команд России по дзюдо Эцио Гамба Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Генеральный менеджер сборных команд России по дзюдо Эцио Гамба
© Донат Сорокин/ТАСС

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Генеральный менеджер сборной России по дзюдо итальянец Эцио Гамба не смог приехать с командой на Олимпийские игры в Токио из-за антиковидных ограничений. Об этом ТАСС сообщили источник в Федерации дзюдо России.

"Генеральный менеджер сборной России по дзюдо Эцио Гамба не смог приехать на подготовительный сбор к Играм, а также непосредственно на Олимпиаду, - сообщил источник. - Это связано со сложностями карантина, которые вызваны антиковидными ограничениями".

Российские дзюдоисты по итогам индивидуальных соревнований заняли 13-е место, завоевав три бронзовые награды.

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