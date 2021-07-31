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XXXII летние Олимпийские игры

Узбекские спортсмены привезли на Олимпиаду в Токио 500 банок плова

В составе делегации Узбекистана в Токио насчитывается 71 спортсмен
© Пресс-служба олимпийской сборной Узбекистана

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Спортсмены сборной Узбекистана привезли на Олимпийские игры в Токио плов и традиционные лепешки. Об этом ТАСС сообщили в делегации олимпийской сборной Узбекистана.

"Мы привезли плов - самаркандский и традиционный. Всего около 500 банок. Также привезли где-то 200 лепешек и говядину. Мы делимся и с другими спортсменами в Олимпийской деревне - например, недавно передали несколько лепешек российским спортсменам", - сказал собеседник агентства.

Узбекские спортсмены завоевали на Играх в Токио две медали. Олимпийским чемпионом в тхэквондо стал Улугбек Рашитов, бронза в активе дзюдоиста Давлата Бобонова.

Всего на Играх в составе сборной Узбекистана выступает 71 спортсмен.

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