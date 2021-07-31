Узбекские спортсмены привезли на Олимпиаду в Токио 500 банок плова

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Спортсмены сборной Узбекистана привезли на Олимпийские игры в Токио плов и традиционные лепешки. Об этом ТАСС сообщили в делегации олимпийской сборной Узбекистана.

"Мы привезли плов - самаркандский и традиционный. Всего около 500 банок. Также привезли где-то 200 лепешек и говядину. Мы делимся и с другими спортсменами в Олимпийской деревне - например, недавно передали несколько лепешек российским спортсменам", - сказал собеседник агентства.

Узбекские спортсмены завоевали на Играх в Токио две медали. Олимпийским чемпионом в тхэквондо стал Улугбек Рашитов, бронза в активе дзюдоиста Давлата Бобонова.

Всего на Играх в составе сборной Узбекистана выступает 71 спортсмен.