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XXXII летние Олимпийские игры

Турок Газоз завоевал золотую медаль Олимпийских игр в стрельбе из лука

Серебро досталось итальянцу Мауро Несполи, бронзовую медаль получил японец Такахару Фурукава

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Турецкий лучник Мете Газоз победил представителя Италии Мауро Несполи в финале олимпийского турнира в личном зачете.

Бронзовую медаль завоевал японец Такахару Фурукава.

Газозу 22 года, он является двукратным победителем Кубка мира (2018, 2019), а также трехкратным чемпионом молодежного чемпионата Европы (2017, 2018).

Сборная Китая лидирует в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых наград. На втором месте идут японцы (17-4-8), третьи - американцы (16-17-12). Россияне занимают четвертое место (10-15-11).

Олимпиада завершится 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай20121244
2Япония174829
3США16171245
4Россия10151136
5Австралия1031326
6Великобритания891027
7Южная Корея54615
8Нидерланды47516
9Франция37616
10Германия34916
11Канада34512
12Новая Зеландия3339
13Чехия3216
14Хорватия3126
15Италия281222
16Венгрия2226
17Словения2114
18Косово2002
19Швейцария1348
20Бразилия1348
21Румыния1304
21Грузия1304
23Тайвань1236
24Испания1214
25ЮАР1203
25Гонконг1203
27Сербия1124
27Австрия1124
29Тунис1102
29Норвегия1102
29Словакия1102
29Турция1023
33Эстония1012
33Узбекистан1012
33Ирландия1012
36Иран1001
36Таиланд1001
36Эквадор1001
36Филиппины1001
36Бермудские острова1001
36Фиджи1001
36Латвия1001
36Греция1001
36Эфиопия1001
36Белоруссия1001
46Колумбия0213
47Монголия0123
47Индонезия0123
49Бельгия0112
49Дания0112
49Куба0112
49Уганда0112
49Сан-Марино0112
54Болгария0101
54Индия0101
54Туркмения0101
54Иордания0101
54Северная Македония0101
54Польша0101
54Венесуэла0101
61Украина0044
62Казахстан0033
63Египет0022
63Мексика0022
65Азербайджан0011
65Аргентина0011
65Израиль0011
65Кувейт0011
65Кот-д'Ивуар0011
65Финляндия0011
65Португалия0011

 

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