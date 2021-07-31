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XXXII летние Олимпийские игры

Сборная России завоевала две медали в стрельбе из лука на Олимпийских играх в Токио

Южнокорейцы заняли первое место в медальном зачете лучников, завоевав четыре золотые медали

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Сборная России завоевала две серебряные награды в стрельбе из лука на Олимпийских играх в Токио.

Серебро в личном турнире завоевала Елена Осипова, уступившая в финале Ан Сан из Южной Кореи (5:6). Еще одну серебряную награду завоевали российские лучницы в командном турнире, уступив в финале команде Южной Кореи (0:6).

Южнокорейцы заняли первое место в медальном зачете лучников, завоевав четыре золотые медали. Второй с одной золотой наградой стала команда Турции, на третьей строчке расположилась сборная России.

В общем медальном зачете лидирует команда Китая, на счету которой 20 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых наград. Вторыми идут японцы (17-4-8), третьими - американцы (16-17-12). Сборная России располагается на четвертой строчке, имея в активе 10 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

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