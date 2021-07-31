Антон Фетисов покинет пост директора по развитию и коммуникациям "Спартака"

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Директор по развитию и коммуникациям футбольного клуба "Спартак" Антон Фетисов покинет занимаемый пост. Об этом Фетисов сообщил ТАСС.

"Пришло время расстаться, - сказал Фетисов. - Такое решение будет лучшим исходом для всех сторон. Горд, что представилась возможность поработать в "Спартаке", которому желаю только побед на футбольном и медиаполе. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали и меня лично, и нашу медиакоманду".

Фетисову 42 года. Он был назначен на должность главы департамента по коммуникациям "Спартака" в июне 2020 года, сменив на этом посту Антона Лисина, который до работы в московском клубе занимал пост главы департамента по связям с общественностью оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года и российской части чемпионата Европы - 2020.

"Спартак" в сезоне-2021/22 провел два выездных матча в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), проиграв казанскому "Рубину" (0:1) и обыграв самарские "Крылья Советов" (1:0). На данный момент команда с тремя очками занимает девятое место в турнирной таблице. Следующую игру красно-белые проведут 4 августа - в этот день они в Москве на "Открытие Банк Арене" примут португальскую "Бенфику" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов (ответная игра состоится 10 августа в Лиссабоне).