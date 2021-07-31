Китайский штангист Люй Сяоцзюнь завоевал золото на Олимпиаде в весе до 81 кг

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Люй Сяоцзюнь из Китая стал победителем олимпийского турнира по тяжелой атлетике в весовой категории до 81 кг.
Спортсмен в сумме показал результат 374 кг (170 кг в рывке + 204 кг в толчке), серебро завоевал доминиканец Закариас Боннат (163+204; 367), бронзу - итальянец Антонино Пиццолато (165+200; 365).
Олимпиада завершится 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|21
|12
|12
|45
|2
|Япония
|17
|4
|8
|29
|3
|США
|16
|17
|12
|45
|4
|Россия
|10
|15
|11
|36
|5
|Австралия
|10
|3
|13
|26
|6
|Великобритания
|8
|9
|10
|27
|7
|Южная Корея
|5
|4
|6
|15
|8
|Нидерланды
|4
|7
|5
|16
|9
|Франция
|3
|7
|6
|16
|10
|Германия
|3
|4
|10
|17
|11
|Канада
|3
|4
|5
|12
|12
|Новая Зеландия
|3
|3
|3
|9
|13
|Чехия
|3
|2
|1
|6
|14
|Хорватия
|3
|1
|2
|6
|15
|Италия
|2
|8
|13
|23
|16
|Венгрия
|2
|2
|2
|6
|17
|Словения
|2
|1
|1
|4
|18
|Косово
|2
|0
|0
|2
|19
|Швейцария
|1
|3
|4
|8
|20
|Бразилия
|1
|3
|4
|8
|21
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|21
|Грузия
|1
|3
|0
|4
|23
|Тайвань
|1
|2
|3
|6
|24
|Испания
|1
|2
|2
|5
|25
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|25
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|27
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|27
|Австрия
|1
|1
|2
|4
|29
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|29
|Норвегия
|1
|1
|0
|2
|29
|Словакия
|1
|1
|0
|2
|32
|Турция
|1
|0
|2
|3
|33
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|33
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|33
|Ирландия
|1
|0
|1
|2
|33
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|37
|Иран
|1
|0
|0
|1
|37
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|37
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|37
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|37
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|37
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|37
|Греция
|1
|0
|0
|1
|37
|Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|37
|Белоруссия
|1
|0
|0
|1
|46
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|47
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|47
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|49
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|49
|Дания
|0
|1
|1
|2
|49
|Куба
|0
|1
|1
|2
|49
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|49
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|54
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|54
|Индия
|0
|1
|0
|1
|54
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|54
|Доминиканская республика
|0
|1
|0
|1
|54
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|54
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|54
|Польша
|0
|1
|0
|1
|54
|Венесуэла
|0
|1
|0
|1
|62
|Украина
|0
|0
|4
|4
|63
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|64
|Египет
|0
|0
|2
|2
|64
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|66
|Азербайджан
|0
|0
|1
|1
|66
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|66
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|66
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|66
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|66
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|66
|Португалия
|0
|0
|1
|1