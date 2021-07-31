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XXXII летние Олимпийские игры

Китайский штангист Люй Сяоцзюнь завоевал золото на Олимпиаде в весе до 81 кг

Серебро выиграл доминиканец Закариас Боннат, бронзу - итальянец Антонино Пиццолато

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Люй Сяоцзюнь из Китая стал победителем олимпийского турнира по тяжелой атлетике в весовой категории до 81 кг.

Спортсмен в сумме показал результат 374 кг (170 кг в рывке + 204 кг в толчке), серебро завоевал доминиканец Закариас Боннат (163+204; 367), бронзу - итальянец Антонино Пиццолато (165+200; 365).

Олимпиада завершится 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай21121245
2Япония174829
3США16171245
4Россия10151136
5Австралия1031326
6Великобритания891027
7Южная Корея54615
8Нидерланды47516
9Франция37616
10Германия341017
11Канада34512
12Новая Зеландия3339
13Чехия3216
14Хорватия3126
15Италия281323
16Венгрия2226
17Словения2114
18Косово2002
19Швейцария1348
20Бразилия1348
21Румыния1304
21Грузия1304
23Тайвань1236
24Испания1225
25ЮАР1203
25Гонконг1203
27Сербия1124
27Австрия1124
29Тунис1102
29Норвегия1102
29Словакия1102
32Турция1023
33Эстония1012
33Узбекистан1012
33Ирландия1012
33Фиджи1012
37Иран1001
37Таиланд1001
37Эквадор1001
37Филиппины1001
37Бермудские острова1001
37Латвия1001
37Греция1001
37Эфиопия1001
37Белоруссия1001
46Колумбия0213
47Монголия0123
47Индонезия0123
49Бельгия0112
49Дания0112
49Куба0112
49Уганда0112
49Сан-Марино0112
54Болгария0101
54Индия0101
54Туркмения0101
54Доминиканская республика0101
54Иордания0101
54Северная Македония0101
54Польша0101
54Венесуэла0101
62Украина0044
63Казахстан0033
64Египет0022
64Мексика0022
66Азербайджан0011
66Аргентина0011
66Израиль0011
66Кувейт0011
66Кот-д'Ивуар0011
66Финляндия0011
66Португалия0011

 

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
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