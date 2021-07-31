Китайский штангист Люй Сяоцзюнь завоевал золото на Олимпиаде в весе до 81 кг

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Люй Сяоцзюнь из Китая стал победителем олимпийского турнира по тяжелой атлетике в весовой категории до 81 кг.

Спортсмен в сумме показал результат 374 кг (170 кг в рывке + 204 кг в толчке), серебро завоевал доминиканец Закариас Боннат (163+204; 367), бронзу - итальянец Антонино Пиццолато (165+200; 365).

Олимпиада завершится 8 августа.