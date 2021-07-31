Стояновский: журналисты не задавали провокационных вопросов российским волейболистам

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Иностранные журналисты не задавали провокационных вопросов российским игрокам в пляжный волейбол после матча группового турнира на Олимпийских играх в Токио, сообщил спортсмен Олег Стояновский.

В субботу россияне Стояновский и Вячеслав Красильников обыграли чехов Давида Швейнера и Ондржея Перушича в заключительном матче группового турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде в Токио. Встреча завершилась со счетом 19:21, 21:13, 15:8 в пользу россиян. Красильников и Стояновский заняли второе место в квартете В, набрав пять очков, и вышли в плей-офф.

"Нет [не задавали], пляжный волейбол - это очень дружелюбный вид спорта, все знают друг друга, все - друзья", - сказал он.

Ранее теннисист Медведев попросил Международную федерацию тенниса отстранить чилийского журналиста, назвавшего форму российской команды на Олимпиаде в Токио мошеннической. Позднее чилиец рассказал ТАСС, что его вопрос был безобидным и он не говорил о мошенничестве. В четверг российская делегация попросила оргкомитет Олимпийских игр в Токио расследовать инцидент.