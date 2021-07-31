Могушков: израильтяне были российским дзюдоистам по силам, это даже не обсуждается

ТОКИО, 31 июль. /ТАСС/. Российские дзюдоисты могли одержать победу над сборной Израиля в командном турнире Олимпийских игр в Токио. Такое мнение журналистам высказал дзюдоист Муса Могушков.

Сборная России не смогла завоевать бронзовые медали Олимпиады в соревнованиях смешанных команд, в поединке за третье место уступив израильтянам со счетом 1-4. Российскую команду представляли Дарья Межецкая (весовая категория до 57 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Александра Бабинцева (свыше 70 кг), Муса Могушков (до 73 кг), Михаил Игольников (до 90 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 90 кг). Единственный поединок в матче за третье место в составе россиян выиграла Таймазова. В полуфинале сборная России проиграла команде Японии со счетом 0:4.

"Израильтяне были нам по силам, это даже не обсуждается, - сказал Могушков. - Японцы всегда сильные, но счет 4-0, и встреча заканчивается. Вы видели, что они сделали в личном зачете".

"Планы отдохнуть от всего, побыть с семьей, побыть без этого "надо-надо". Просто отключить эту функцию. 300 дней на сборах на протяжении 12 лет. Это переутомило. Я не готов говорить на тему об окончании карьеры", - добавил спортсмен.