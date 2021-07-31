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Футбол в России

Агент Баринова заявил, что футболист "Локомотива" не ведет переговоры с другими клубами

Ранее появилась информация, что 24-летний полузащитник может стать игроком петербургского "Зенита"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Полузащитник московского клуба "Локомотив" Дмитрий Баринов не ведет переговоры с другими российскими клубами о переходе в летнее трансферное окно. Об этом ТАСС заявил агент игрока Павел Банатин.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что Баринов летом может перейти в петербургский "Зенит", сумма трансфера составит €8 млн.

"Мы не ведем переговоры ни с одним из клубов, - сказал Банатин. - Баринов является футболистом "Локомотива". С руководством команды мы в полном контакте, как только они сочтут нужным, то сообщат о каких либо предложениях нам".

В первом туре "Локомотив" обыграл тульский "Арсенал" (3:1) и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Во втором круге красно-зеленые сыграют с московским ЦСКА. Встреча состоится 31 июля и начнется в 20:00 мск.

Баринову 24 года, в прошедшем сезоне он принял участие в 17 играх за "Локомотив" во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу. Полузащитник является чемпионом России (2018), трехкратным обладателем Кубка России (2017, 2019, 2021), а также обладателем Суперкубка России (2019).

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