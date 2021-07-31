Болельщики "Бенфики" не посетят матч Лиги чемпионов против "Спартака" в Москве

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Болельщики португальского футбольного клуба "Бенфика" не посетят первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против российского "Спартака". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды из Лиссабона.

Матч "Спартак" - "Бенфика" состоится 4 августа в Москве на "Открытие банк арене". Начало игры - 20:00 мск. Ответная игра состоится в Лиссабоне на стадионе "Да Луж" 10 августа.

"На матче против "Спартака" не будет болельщиков "Бенфики", только персонал", - сообщили ТАСС в пресс-службе клуба из Лиссабона в ответ на запрос, могут ли посетить игру в Москве португальские болельщики или представители дипломатической миссии Португалии в российской столице.

30 июля "Спартак" на официальном сайте объявил о том, что матч с "Бенфикой" смогут посетить до 3 тыс. болельщиков. В московском клубе отметили, что продажа билетов начнется 2 августа, они будут доступны для владельцев абонементов на домашние матчи красно-белых в течение предыдущих двух сезонов. В "Спартаке" подчеркнули, что билеты будут продаваться только на трибуны A и B.