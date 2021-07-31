Гребец Пракатень рассказала, что хотела бы выиграть золото на следующей Олимпиаде

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады в Токио в академической гребле в соревнованиях одиночек Анна Пракатень намерена завоевать золотую медаль на Играх 2024 года в Париже. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Пракатень стала первой с 1980 года отечественной спортсменкой, которая сумела завоевать медаль Олимпиады в этой дисциплине. В субботу спортсменка вернулась в Россию.

"Конечно, довольна результатом, но многие говорят, что могли бы и золото завоевать, однако я счастлива, - сказала Пракатень. - Половина эмоций осталось после выступления, когда все начали поздравлять, в самолете все хорошо прошло, нормально поспали, набрались сил, готовы снова получать эмоции. Честно говоря, не ожидали, что так встретят, это круто. Наконец-то гребля на первых полосах, я очень рада за девчонок, за себя, тренерский штаб".

"Теперь хочется завоевать золотую медаль на следующих Олимпийских играх. Не могу сказать, что рассчитываю на выступление, ведь все зависит от тренерского штаба. Пока планирую тренироваться", - добавила спортсменка.

Олимпиада завершится 8 августа.