Российские саблистки завоевали золото в командных соревнованиях на второй Олимпиаде подряд

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Женская сборная России завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Токио в командном турнире по фехтованию на саблях.

В финале россиянки победили француженок со счетом 45:41. Российскую команду представляли Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева. Бронзовую медаль завоевала сборная Южной Кореи, победившая в поединке за третье место итальянок (45:42).

После четвертого из девяти поединков российская команда уступала француженкам со счетом 14:20. Изменить ход встречи удалось Никитиной, выигравшей пятый поединок со счетом 11:3. После этого команда Франции провела замену - вместо Шарлотты Лембах вышла Сара Бальзер. В начале седьмого поединка Позднякова уступала Бальзер со счетом 0:3, но в итоге победа в раунде осталась за россиянкой - 5:4.

Мужская российская сборная по фехтованию на саблях заняла седьмое место в командных соревнованиях. В четвертьфинале россияне проиграли немцам (28:45), после чего в утешительном матче уступили египтянам (41:45). В матче за седьмое место россияне должны были встретиться с командой США, но американцы снялись по медицинским показаниям.

Ранее Позднякова стала олимпийской чемпионкой в личном первенстве, победив в финале Великую. Никитина в четвертьфинале индивидуального турнира уступила француженке Манон Брюне. Женские командные соревнования по фехтованию на саблях на Олимпиаде проводились только дважды (2008, 2016). На Играх 2008 года российские саблистки стали пятыми. На Олимпиаде 2016 года Великая, Юлия Гаврилова, Яна Егорян и Екатерина Дьяченко завоевали золотые медали. Тогда же Егорян стала олимпийской чемпионкой в личном первенстве, победив в финале Великую.

Сборная России, завоевавшая 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград, занимает четвертое место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (21-12-12), вторыми идут японцы (17-5-8), третьими - американцы (16-17-12). Олимпиада завершится 8 августа.