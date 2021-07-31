Глава Федерации дзюдо России Анисимов поставил "неуд" российской команде на Олимпиаде

Российские дзюдоисты завоевали в Токио три бронзовые медали - их обладателями стали дебютанты Олимпийских игр Мадина Таймазова (до 70 кг), Нияз Ильясов (до 100 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг). После первой или второй схватки выбыли из борьбы Ирина Долгова (до 48 кг), бронзовый призер Игр в Рио-де-Жанейро Наталья Кузютина (до 52 кг), Дарья Межецкая (до 57 кг), Дарья Давыдова (до 63 кг), а также лидер мирового рейтинга Роберт Мшвидобадзе (до 60 кг), Якуб Шамилов (до 66 кг) и Муса Могушков (до 73 кг). Александра Бабинцева (до 78 кг) и Алан Хубецов (до 81 кг) стали седьмыми, Михаил Игольников (до 90 кг) - пятым. Оставшийся шанс завоевать бронзу в смешанном командном турнире россияне не использовали.

"Три бронзы на всю дружину российского дзюдо не могу признать удовлетворительным результатом, это полный, конкретный "неуд", - заявил Анисимов. - Концепцию "каждый старт как тренировка к Играм" надо пересматривать, чемпион всегда должен быть чемпионом, где бы ты ни выступал. Потенциал у ребят колоссальный был, но я напомню, что и молодежи у нас немало, и они по всем параметрам должны быть в тройке лидеров, причем всегда".

"Наше выступление не должно зависеть от того, в какой стране мы выступаем - эти Игры проходят в Японии, и первыми с девятью золотыми медалями стали японцы. Следующие будут во Франции, в Париже, так что - будем медали и там хозяевам татами отдавать? И не надо ссылаться на фарт, просто проигрывает тот, у кого глаза не горят, кто себя уже чемпионом почувствовал, кто думает, что соперник слабее. Расслабленных бьют", - напомнил Анисимов.

На вопрос ТАСС, что могло случиться на Играх с одним из самых перспективных дзюдоистов команды Михаилом Игольниковым, который уступил в схватке за бронзу, Анисимов ответил: "Да, мы были практически уверены в нем, но в итоге его подвела уверенность в себе, еще бы - ты же входишь в топ, и речь, кстати, не только о нем. Если ты решил, что ты уже "герой по жизни", это далеко нет так".

"Уж кто герой, так это Мадина Таймазова - великая девочка, с колоссальной перспективой, и все видели, что она творила. Ушла в сон после удушения, но победила - личность, патриот, трудяга, а ведь мы уже после первого поединка боялись, что ее измотали физически. В итоге в общей сложности 40 минут продержалась, и все с достойными противниками, просто глаза горят у человека".