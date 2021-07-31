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XXXII летние Олимпийские игры

Российские спортсмены завоевали три медали в восьмой день Олимпийских игр

На счету атлетов золотая, серебряная и бронзовая награды
София Позднякова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
София Позднякова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медаль в восьмой день Олимпийских игр в Токио.

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В субботу золото завоевала женская сборная России по фехтованию на саблях в составе Софьи Великой, Софии Поздняковой, Ольги Никитиной и Светланы Шевелевой. В финале российские спортсменки победили представительниц Франции со счетом 45:41.

Обладателями серебра и бронзы в стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений стали Юлия Зыкова и Юлия Каримова соответственно.

В субботу осталось разыграть медали в метании диска у мужчин, в забеге на 100 м у женщин, в тяжелой атлетике у мужчин в весовой категории до 96 кг, в смешанной беговой эстафете 4x400 м, где российские спортсмены не представлены, а также парном разряде у мужчин по бадминтону (Иван Созонов и Владимир Иванов завершили выступление на групповой стадии).

Российская команда после восьми дней Олимпиады занимает четвертое место в общем зачете, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей. Лидируют китайские спортсмены (21-12-12), вторыми идут японцы (17-5-8), третьими - американцы (16-17-12). В воскресенье в Токио разыграют 25 комплектов медалей. Олимпиада завершится 8 августа.

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