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XXXII летние Олимпийские игры

Поздняков в шутку напомнил о преимуществе над дочерью по золотым олимпийским медалям

В субботу женская сборная России по фехтованию на саблях в составе Поздняковой, Софьи Великой, Ольги Никитиной и Светланы Шевелевой завоевала золото в командных соревнованиях
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР), четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Станислав Поздняков в шутку напомнил, что пока он опережает дочь Софию Позднякову по числу золотых олимпийских медалей. Об этом Поздняков рассказал журналистам.

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В субботу женская сборная России по фехтованию на саблях в составе Поздняковой, Софьи Великой, Ольги Никитиной и Светланы Шевелевой завоевала золото в командных соревнованиях. Ранее на Играх в Токио Позднякова стала олимпийской чемпионкой в личном первенстве, победив в финале Великую.

"Поздравляю, - сказал Поздняков. - Очень хорошо, это 11-я золотая медаль у нас [на Олимпиаде в Токио]. С дочерью у нас пока 4:2. Моя дочь вступила со мной в гонку по золотым медалям, пока у меня есть гандикап".

"Очень интересный финал получился - были качели, камбэки. Я счастлив, что фехтовальщицы выдали такой финал. Фехтовальщики внесли существенный вклад. Хотел бы поблагодарить всю команду фехтовальщиков за работу, которую проделали на Олимпийских играх", - добавил президент ОКР.

Станислав Поздняков является четырехкратным олимпийским чемпионом в фехтовании на саблях, три золотые медали он выиграл в командных соревнованиях (1992, 1996, 2000). Единственную золотую медаль в личном турнире Поздняков завоевал на Играх в Атланте в 1996 году. Также в его активе бронза в командном турнире на Олимпиаде 2004 года в Афинах.

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