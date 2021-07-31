Российская команда досрочно победила в медальном зачете в фехтовании на Олимпиаде

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены досрочно победили в медальном зачете в фехтовании на Олимпийских играх в Токио. На их счету за один вид до окончания программы три золотые, три серебряные и бронзовая медали.

Российские саблистки завоевали золото в командных соревнованиях на второй Олимпиаде подряд

Женская сборная России по фехтованию на саблях в субботу завоевала золотые медали в командном турнире. Российскую команду представляли Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева.

Также золотые медали завоевали Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова в командном турнире по фехтованию на рапирах, Позднякова - в индивидуальных соревнованиях на шпагах.

Серебряными призерами в мужском командном турнире на шпагах стали Сергей Бида, Николай Глазков, Павел Сухов и Сергей Ходос, а также Дериглазова (рапира) и Великая (сабля). Обладательницей бронзовой медали стала Коробейникова (рапира).

В общем зачете в фехтовании на втором месте идут французы (1-2-1), на третьем - представители Южной Кореи (1-1-3). На Олимпиаде в фехтовании осталось разыграть один комплект медалей - в мужских командных соревнованиях по рапире 1 августа.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.