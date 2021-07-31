{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Российская команда досрочно победила в медальном зачете в фехтовании на Олимпиаде

За один вид до окончания программы российские фехтовальщики завоевали три золотые, три серебряные и бронзовую медали
София Позднякова, Ольга Никитина и Софья Великая Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
София Позднякова, Ольга Никитина и Софья Великая
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены досрочно победили в медальном зачете в фехтовании на Олимпийских играх в Токио. На их счету за один вид до окончания программы три золотые, три серебряные и бронзовая медали.

На эту тему
Российские саблистки завоевали золото в командных соревнованиях на второй Олимпиаде подряд
Российские саблистки завоевали золото в командных соревнованиях на второй Олимпиаде подряд

Женская сборная России по фехтованию на саблях в субботу завоевала золотые медали в командном турнире. Российскую команду представляли Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева.

Также золотые медали завоевали Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова в командном турнире по фехтованию на рапирах, Позднякова - в индивидуальных соревнованиях на шпагах.

Серебряными призерами в мужском командном турнире на шпагах стали Сергей Бида, Николай Глазков, Павел Сухов и Сергей Ходос, а также Дериглазова (рапира) и Великая (сабля). Обладательницей бронзовой медали стала Коробейникова (рапира).

В общем зачете в фехтовании на втором месте идут французы (1-2-1), на третьем - представители Южной Кореи (1-1-3). На Олимпиаде в фехтовании осталось разыграть один комплект медалей - в мужских командных соревнованиях по рапире 1 августа.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Сборная США по баскетболу обыграла чехов и вышла в плей-офф олимпийского турнира
Самым результативным игроком в составе американской команды с 27 очками стал Джейсон Тейтум
Читать полностью