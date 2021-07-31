Тарпищев: Кудерметова получила психологическую травму, проиграв в матче за бронзу Игр

ТОКИО, 31 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российской теннисистке Веронике Кудерметовой понадобится некоторое время, чтобы восстановиться от психологической травмы после поражения в матче за бронзовые медали Олимпиады в Токио в парном разряде. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В субботу Кудерметова и Елена Веснина проиграли бразильянкам Луизе Стефани и Лауре Пигосси в матче за бронзовые награды олимпийского парного турнира. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 11:9 в пользу теннисисток из Бразилии. На тай-брейке в третьем сете, который идет до 10 очков, россиянки имели четыре матчбола, однако не сумели удержать преимущество.

"Ясно, что вести 9:5 и упустить преимущество - это несчастный случай. Было давление, мандраж, все понятно, Веснина подсела физически, но виноваты девочки сами. По качеству игры они действовали нормально, и такого поражения я не помню в женском теннисе", - сказал Тарпищев.

"За Кудерметову обидно, и понятно, что какое-то время она будет приходить в себя. У нее психологическая травма после такого поражения", - добавил глава ФТР.