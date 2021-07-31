Мамедов: саблистка Великая расстроилась, что Шевелева осталась без золота Олимпиады

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка в фехтовании на саблях россиянка Софья Великая расстроилась из-за того, что ее партнер по команде Светлана Шевелева не выступала в финале Игр в Токио. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.

Женская сборная России завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Токио в командном турнире по фехтованию на саблях. В финале россиянки победили француженок со счетом 45:41. Российскую команду представляли Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Шевелева (запасная).

"Соня Великая расстроилась от того, что Света Шевелева не получит золотую медаль. Я ей напомнил ситуацию в Рио в 2016 году, когда не выставил своего ученика Дмитрия Жеребченко в матче с французами, - сказал Мамедов. - А те тогда при счете 35:30 в свою пользу решили пойти за четвертым золотом и выставили запасного, надеясь, что дойдут первыми до 40 набранных очков, а потом все четверо станут олимпийскими чемпионами. А наш Артур Ахматхузин, герой Рио, выиграл у него поединок со счетом 10:3 и перевернул ход финала, победную точку поставил Алексей Черемисин (45:43)".

"Поэтому я сказал Соне, что на такое никогда бы не пошел. Света хорошая девочка, но рисковать победой в финале ради того, чтобы повесить четвертую медаль, я не стал бы. Хотя никогда не видел, чтобы олимпийская чемпионка в момент триумфа была такой расстроенной", - добавил тренер.

Сборная России, завоевавшая 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград, занимает четвертое место в медальном зачете Олимпиады в Токио.