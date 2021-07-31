Катарский штангист Эль-Бах завоевал золото Олимпиады в весе до 96 кг

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Штангист из Катара Фарис Ибрахим Саид Эль-Бах стал победителем олимпийского турнира по тяжелой атлетике в весовой категории до 96 кг. Эта медаль стала первой наградой высшей пробы на Олимпийских играх в истории Катара.

Спортсмен в сумме показал результат 402 кг (рывок - 177 кг, толчок - 225), установив олимпийский рекорд. В 2018 году произошел пересмотр весовых категорий, в результате чего число медалей у мужчин и женщин стало равным и появились новые весовые категории. Такие изменения были связаны с тем, что Международная федерация тяжелой атлетики хотела показать Международному олимпийскому комитету, что федерацию не устраивает ситуация с допингом, а изменение весовых категорий приведет к обнулению олимпийских и мировых рекордов.

Серебряную медаль завоевал штангист из Венесуэлы Кейдомар Вальенилья (177+210; 387 кг), такой же результат показал бронзовый призер Антон Плесной из Грузии (387 кг), уступивший венесуэльцу по дополнительным показателям.

Медаль Ибрахима Саид Эль-Баха стала первой наградой сборной Катара на Играх в Токио, а также первой медалью высшей пробы в истории. Ранее лучшим результатом катарской сборной было второе место в прыжках в высоту легкоатлета Мутаза Баршима на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Всего в активе Катара теперь 1 золотая, 1 серебряная и 4 бронзовые медали на летних Олимпиадах.

Эль-Баху 23 года, он является серебряным призером чемпионата мира по тяжелой атлетике 2019 года в весе до 96 кг, а также серебряным призером чемпионата Азии 2021 года в весе до 102 кг.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.