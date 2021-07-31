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XXXII летние Олимпийские игры

Саблистка Великая не исключила своего участия в Олимпийских играх 2024 года

Игры в Токио стали четвертыми в карьере 36-летней Софьи Великой, на счету которой две золотые и три серебряные награды

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Российская саблистка Софья Великая в разговоре с журналистами не исключила, что может принять участие в следующих Олимпийских играх, которые пройдут летом 2024 года в Париже.

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Женская сборная России в субботу завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Токио в командном турнире по фехтованию на саблях. В финале россиянки победили француженок со счетом 45:41. Российскую команду представляли Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева (запасная).

"Сначала я подумала, что все, надо уходить. Но потом посмотрела на поддержку, посмотрела, что люди говорят, что я их вдохновила, и подумала - почему бы нет? Моя семья сказала: "Поздравляем с серебром, едем в Париж", - отметила Великая. - Я, может быть, талисман команды, если у меня будет сила, то смогу выступать".

Великой 36 лет, Олимпийские игры в Токио для нее стали четвертыми в карьере. Она является двукратным олимпийским чемпионом в командном первенстве и трехкратным серебряным призером в личном турнире.

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