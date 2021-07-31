Саблистка Никитина рассказала, что команда помогла ей показать лучшие навыки в финале Игр

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Саблистки Софья Великая и София Позднякова помогли Ольге Никитиной показать лучшие навыки в финале командного турнира на Олимпийских играх в Токио. Об этом Никитина рассказала журналистам.

Женская сборная России в субботу завоевала золотые медали в олимпийском командном турнире по фехтованию на саблях. В финале россиянки победили француженок со счетом 45:41. Российскую команду представляли Великая, Позднякова, Никитина и Светлана Шевелева (запасная).

"Девочки помогали мне сегодня проявить себя и показать свои лучшие навыки, Софья и Соня помогли мне в этом, - сказала Никитина. - Я очень рада, что Великая с нами, она очень опытная, и это отлично. Во время поединка старалась не обращать внимания на счет, не торопиться. Решающий удар - это психологически тяжело".

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро российские саблистки также завоевали золотые медали в командном турнире.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.