{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Саблистка Никитина рассказала, что команда помогла ей показать лучшие навыки в финале Игр

В субботу женская сборная России завоевала золото Олимпиады в Токио в командном турнире по фехтованию на саблях
Ольга Никитина Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Ольга Никитина
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Саблистки Софья Великая и София Позднякова помогли Ольге Никитиной показать лучшие навыки в финале командного турнира на Олимпийских играх в Токио. Об этом Никитина рассказала журналистам.

На эту тему
Российские саблистки завоевали золото в командных соревнованиях на второй Олимпиаде подряд
Российские саблистки завоевали золото в командных соревнованиях на второй Олимпиаде подряд

Женская сборная России в субботу завоевала золотые медали в олимпийском командном турнире по фехтованию на саблях. В финале россиянки победили француженок со счетом 45:41. Российскую команду представляли Великая, Позднякова, Никитина и Светлана Шевелева (запасная).

"Девочки помогали мне сегодня проявить себя и показать свои лучшие навыки, Софья и Соня помогли мне в этом, - сказала Никитина. - Я очень рада, что Великая с нами, она очень опытная, и это отлично. Во время поединка старалась не обращать внимания на счет, не торопиться. Решающий удар - это психологически тяжело".

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро российские саблистки также завоевали золотые медали в командном турнире.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Сборная США по баскетболу обыграла чехов и вышла в плей-офф олимпийского турнира
Самым результативным игроком в составе американской команды с 27 очками стал Джейсон Тейтум
Читать полностью