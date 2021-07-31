Билялетдинов: сообщения об уходе футболистов "Локомотива" могут повлиять на матч с ЦСКА

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сообщения об уходе футболистов московского "Локомотива" могут наложить отпечаток и повлиять на исход матча второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник железнодорожников Динияр Билялетдинов.

Встреча пройдет в субботу в Москве на "ВЭБ-Арене" и начнется в 20:00 мск. Ранее сообщалось, что "Локомотив" могут покинуть полузащитники Антон Миранчук, Дмитрий Баринов и Гжегож Крыховяк, а также форвард Федор Смолов.

"Не могу выделить явного фаворита матча, прошло по одному матчу в РПЛ, не о чем судить, - сказал Билялетдинов. - Вокруг "Локомотива" сейчас ходят новости об уходах игроков, возможно, повлияет как-то, это психологически не очень хорошо для команды. Перед матчем это может наложить отпечаток. ЦСКА первую игру с "Уфой" провел неважно, так что неизвестно, кто в каком состоянии подходит".

"Рисунок игры ЦСКА более-менее понятен, но у "Локомотива" не так все ясно. На каком-то кураже после забитых мячей может что-то придумать [Рифат] Жемалетдинов, у ЦСКА выделил бы [Антона] Заболотного, может головой забить. За кого буду болеть? Пускай "Локомотив" победит", - добавил собеседник агентства.

Новый сезон РПЛ стартовал 23 июля. В первом туре ЦСКА на своем поле обыграл "Уфу" со счетом 1:0, "Локомотив" дома победил тульский "Арсенал" (3:1).