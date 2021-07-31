Поздняков объяснил, кому была показана желтая карточка в олимпийском финале в фехтовании

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Желтая карточка во время финала женского командного турнира по фехтованию на саблях на Олимпийских играх была показана на трибуне одному из тренеров сборной России. Об этом рассказал ТАСС президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Во время финального матча судья показал желтую карточку в сторону представителей России на трибуне. Предупреждение было вынесено за излишнюю эмоциональность.

"Желтая карточка была показана одному из тренеров нашей команды, тренеру Ольги Никитиной", - пояснил ситуацию Поздняков, возглавляющий также Европейскую конфедерацию фехтования.

Российская сборная в составе Софьи Великой, Софии Поздняковой, Ольги Никитиной и Светланы Шевелевой (запасная) в финале победила француженок со счетом 45:41.