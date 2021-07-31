"Конкретный неуд". Что случилось с российскими дзюдоистами на Олимпиаде в Токио?

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Сборная России по дзюдо довольствовалась на Олимпийских играх в Токио всего тремя бронзовыми медалями - их обладателями стали дебютанты Мадина Таймазова (весовая категория до 70 кг), Нияз Ильясов (до 100 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг). После трех золотых, одной серебряной и одной бронзовой медали в Лондоне, двух золотых и одной бронзовой награды в Рио-де-Жанейро результат удручающий. Что могло помешать команде, которую на протяжении вот уже трех олимпийских циклов вел за собой генеральный менеджер сборной итальянец Эцио Гамба и его верные помощники - Хасанби Таов и Дмитрий Морозов, главные тренеры мужской и женской команды?

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Каждая из завоеванных бронзовых медалей в Токио, как любят говорить в спорте, - "с золотым отливом". Первая российская медалистка олимпийского турнира Мадина Таймазова, чье фото с огромной гематомой над глазом уже обошло весь мир, сражалась, как тигрица. К финалу племянницу двух звездных олимпийцев - борца греко-римского стиля Артура и тяжелоатлета Тимура Таймазовых - не пустила представительница страны - хозяйки Олимпиады и родоначальницы дзюдо Тидзуру Араи. За рекордные 17 минут в дополнительное время 22-летняя Таймазова и 27-летняя двукратная чемпионка мира Араи вымотали друг друга до такой степени, что особо впечатлительным впору было покидать зал. Но судья раз за разом продолжал поединок, не торопясь останавливать японку, упорно выворачивающую Мадине руку даже после объявляемых пауз. К концу противостояния Мадина "уснула" на удушении, а в себя пришла уже проигравшей. Встреча Таймазовой за бронзу с хорваткой Барбарой Матич также перешла в дополнительное время, но россиянка ко всеобщему облегчению не стала затягивать с завоеванием своей законной бронзы. "Малышка на миллион" - так называли в этот день очаровательную осетинку с кукольным лицом и гривой вьющихся волос. В общей сложности Таймазова провела на Играх более 40 минут борьбы.

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Нияз Ильясов в Токио одержал принципиальную победу прежде всего для себя - два месяца назад грузин Варлам Липартелиани лишил его возможности побороться за медаль чемпионата мира. На этот раз без медали, но уже олимпийской, остался грузин. После турнира россиянин извинился за слезы, но уж слишком долго длится это противостояние. В российской команде шутят, что Липартелиани достался Ильясову в наследство от Кирилла Денисова. Нынешнего спортивного директора Федерации дзюдо России Липартелиани даже кусал - дело было на чемпионате мира в Рио-де-Жанейро. Переоценить бронзу Тамерлана Башаева в весовой категории до 100 кг невозможно - россиянин смог именно на Олимпиаде реализовать цель, к которой шел долгие годы. Дзюдоист, чей рост для тяжеловесов достаточно скромен (1,75 метра), мечтал о победе над двухметровым французским исполином Тедди Ринером - и он сделал это. Хотя, конечно, стопроцентным свой результат Башаев назвать не может. Как бы то ни было - именно в Токио, на родине дзюдо, началась еще одна интересная история соперничества, которое может получить развязку на Олимпиаде в Париже - Ринер планируется проститься с большим спортом только после домашних Игр, когда ему будет 35 лет, Башаеву сейчас 25. Гамба так и не приехал в Токио И все же российские дзюдоисты завершили выступление на Играх на 13-м месте в личном зачете, первая - сборная Японии с девятью золотыми, одной серебряной и одной бронзовой медалью. От чемпионата мира в Японии 2019 года ситуация отличается немногим - японцы тогда были первыми с пятью золотыми, шестью серебряными и пятью бронзовыми наградами. Россияне с двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами остались тогда десятыми. На предолимпийском чемпионате мира в Будапеште россияне стали пятыми во многом благодаря золоту Яго Абуладзе, но на Играх в Токио он не выступал.

Главный тренер мужской команды Таов после выступления сборной признал, что турнир для олимпийских дзюдоистов России завершился не так, как планировалось. Но поблагодарил каждого из участников. "Думал, надеялся, что у нас будет минимум три золотые награды. Результат назову удовлетворительным", - сказал Таов, отметив, что ответственность за определение состава и результат берет на себя. Только в заключительный день командного турнира, когда Федерация дзюдо России (ФДР) подтвердила ТАСС, что генеральный менеджер сборной Гамба так и не приехал в Токио, слова Таова обрели новый смысл. В ФДР пояснили, что итальянец не только не смог поддержать команду на Играх, но и не был с ней на сборах из-за сложностей, связанных с карантином и усиленными антиковидными правилами в Токио. Повлияло ли отсутствие Гамбы на результат сборной? Безусловно, повлияло, поскольку авторитет олимпийского чемпиона в команде был незыблемым, мнение решающим, а олимпийский урожай наград под его руководством стабильным. Однако на этот раз система дала сбой - без Гамбы дело не пошло, а вот это уже действительно тревожный звонок. Что будет делать команда в следующем олимпийском цикле, если российское дзюдо и Гамба расстанутся? "Концепцию надо пересматривать" Глава Федерации дзюдо России Василий Анисимов предпочитает видеть причины не только в том, что команда не смогла как следует подготовиться без итальянского рулевого. За токийский провал он поставил команде "конкретный неуд" и обещал пересмотреть концепцию работы команды, для которой каждый старт практически официально считался тренировкой к Олимпиаде.