Американка Джейкоби проплыла смешанную эстафету на Олимпиаде со сползшими на рот очками

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Американка Лидия Джейкоби проплыла свой этап смешанной комбинированной эстафеты 4х100 м на Олимпийских играх в Токио со сползшими на рот очками. Об этом она рассказала журналистам после финального заплыва, который прошел в субботу.

Американская эстафетная команда заняла пятое место, победила сборная Великобритании.

"Раньше со мной такого никогда не случалось, - сказала Джейкоби после заплыва. - Ситуация вышла из-под моего контроля, когда я уже оказалась в воде, поэтому просто плыла так, как только могла, учитывая то, что со мной произошло".

17-летняя Джейкоби на своем этапе показала результат 1 минута 5,09 секунды, это всего на 0,14 секунды хуже времени, которое позволило ей стать олимпийской чемпионкой на дистанции 100 метров брассом в личном соревновании.