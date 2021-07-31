{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Тарпищев: для победы на Олимпиаде Хачанову, как в песне Газманова, нужны удача и подача

В финале олимпийского турнира российский теннисист встретится с представителем Германии Александром Зверевым
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Александр Щербак/ТАСС

ТОКИО, 31 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Для победы в финале олимпийского турнира по теннису в мужском одиночном разряде россиянину Карену Хачанову нужны удача и идеальная первая подача, как пел Олег Газманов. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

На эту тему
Карен Хачанов вышел в финал олимпийского теннисного турнира
Карен Хачанов вышел в финал олимпийского теннисного турнира

В финале олимпийского турнира Хачанов сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.

"В предстоящем финале главным будет психология. Соперники примерно ровесники, одинакового уровня, и счет личных встреч у них равный - 2:2, - сказал Тарпищев. - Если Хачанов будет держать свою подачу, подавать так же, как в предыдущих двух матчах, то шансы будут хорошие. Две последние игры здесь он подавал идеально".

"И, конечно, удача. Получается, как в песне Олега Газманова: нужна удача и первая подача", - добавил Тарпищев.

Финал олимпийского теннисного турнира в мужском одиночном разряде состоится 1 августа. Завершится Олимпиада в Токио 8 августа.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
НХЛ
Российский нападающий Летунов стал игроком клуба НХЛ "Каролина"
Форвард подписал с клубом контракт на один год
Читать полностью