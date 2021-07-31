Тарпищев: для победы на Олимпиаде Хачанову, как в песне Газманова, нужны удача и подача

ТОКИО, 31 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Для победы в финале олимпийского турнира по теннису в мужском одиночном разряде россиянину Карену Хачанову нужны удача и идеальная первая подача, как пел Олег Газманов. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В финале олимпийского турнира Хачанов сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.

"В предстоящем финале главным будет психология. Соперники примерно ровесники, одинакового уровня, и счет личных встреч у них равный - 2:2, - сказал Тарпищев. - Если Хачанов будет держать свою подачу, подавать так же, как в предыдущих двух матчах, то шансы будут хорошие. Две последние игры здесь он подавал идеально".

"И, конечно, удача. Получается, как в песне Олега Газманова: нужна удача и первая подача", - добавил Тарпищев.

Финал олимпийского теннисного турнира в мужском одиночном разряде состоится 1 августа. Завершится Олимпиада в Токио 8 августа.