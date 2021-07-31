Российский нападающий Летунов стал игроком клуба НХЛ "Каролина"

ТАСС, 31 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" подписал контракт с российским форвардом Максимом Летуновым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт с 25-летним россиянином рассчитан один год с зарплатой $750 тыс. Если он будет играть в Американской хоккейной лиге (АХЛ), то зарплата нападающего будет составлять $100 тыс.

"Максим - это игровой центрфорвард, который вносит в игру скорость. Это подписание поможет улучшить ситуацию с нападающими в клубе", - сказал президент и генеральный менеджер "Каролины" Дон Уодделл.

Летунов с 2018 года выступал в системе "Сан-Хосе", на драфте 2014 года он под 47-м номером был выбран "Сент-Луисом". В НХЛ он провел три матча и забросил одну шайбу, в АХЛ на его счету 83 (36 шайб + 47 результативных передач) очка в 139 играх.