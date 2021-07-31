"Спартак-2" обыграл "Кубань" в матче Футбольной национальной лиги

ТАСС, 31 июля. Московский "Спартак-2" обыграл на выезде краснодарскую "Кубань" со счетом 2:1 в матче четвертого тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе "Спартака-2" отличились Руслан Литвинов (45-я минута), Владислав Шитов (61).

"Спартак-2" одержал вторую победу в сезоне и занимает восьмое место, набрав семь очков. У "Кубани" пока ни одной победы, команда занимает 19-е место с одним баллом.

В следующем туре "Спартак-2" 8 августа дома сыграет со столичным "Велесом". "Кубань" в этот же день на выезде встретится с владикавказской "Аланией".

Результаты других матчей тура

"Енисей" (Красноярск) - "Алания" (Владикавказ) - 0:3;

"Акрон" (Тольятти) - "Балтика" (Калининград) - 0:0;

"Камаз" (Набережные Челны) - "СКА-Хабаровск" - 1:2;

"Оренбург" - "Факел" (Воронеж) - 0:2;

"Торпедо" (Москва) - "Текстильщик" (Иваново) - 0:0;

"Велес" (Москва) - "Томь" (Томск) - 1:0;

"Краснодар-2" - "Олимп-Долгопрудный" - 2:0;

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Металлург" (Липецк) - 5:0;

"Ротор" (Волгоград) - Волгарь (Астрахань) - 1:1.