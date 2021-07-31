"Локомотив" четвертый раз подряд обыграл ЦСКА в матчах чемпионата России по футболу

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" обыграл столичный ЦСКА со счетом 2:1 в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "ВЭБ-Арена", на игре могли присутствовать не более 3 тыс. зрителей.

У ЦСКА гол забил Кристиян Бистрович (19-я минута). В составе "Локомотива" отличились Федор Смолов (22) и Рифат Жемалетдинов (59).

"Локомотив" не проигрывает в матчах с ЦСКА с 28 июля 2019 года. Тогда армейцы обыграли своего соперника со счетом 1:0. Железнодорожники одержали над ЦСКА четыре подряд победы в чемпионатах России, также "Локомотив" обыграл армейцев в Бетсити - Кубке России 21 апреля 2021 года.

"Локомотив", одержавший вторую победу подряд, вышел на второе место в турнирной таблице, набрав 6 очков, ЦСКА с 3 очками идет восьмым. В следующем туре "Локомотив" 6 августа на выезде сыграет с "Уфой", ЦСКА 8 августа в гостях встретится с московским "Динамо".

Вторая волевая победа "Локомотива"

Самой обсуждаемой темой перед дерби между ЦСКА и "Локомотивом" стала появившаяся в ряде СМИ информация о том, что железнодорожники в ближайшее время проведут распродажу лидеров. В числе игроков, с которыми может расстаться столичный клуб, назывались полузащитники Гжегож Крыховяк, Дмитрий Баринов и Антон Миранчук, а также нападающий Федор Смолов. Представители клуба до игры воздержались от комментариев, а стартовый состав красно-зеленых добавил пищи для размышлений. Вне заявки остался Крыховяк, который, по данным польских СМИ, согласовал трехлетний контракт с "Краснодаром", Смолов и Баринов вышли на поле с первых минут, а Миранчук остался в запасе.