"Локомотив" четвертый раз подряд обыграл ЦСКА в матчах чемпионата России по футболу

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" обыграл столичный ЦСКА со счетом 2:1 в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "ВЭБ-Арена", на игре могли присутствовать не более 3 тыс. зрителей.
У ЦСКА гол забил Кристиян Бистрович (19-я минута). В составе "Локомотива" отличились Федор Смолов (22) и Рифат Жемалетдинов (59).
"Локомотив" не проигрывает в матчах с ЦСКА с 28 июля 2019 года. Тогда армейцы обыграли своего соперника со счетом 1:0. Железнодорожники одержали над ЦСКА четыре подряд победы в чемпионатах России, также "Локомотив" обыграл армейцев в Бетсити - Кубке России 21 апреля 2021 года.
"Локомотив", одержавший вторую победу подряд, вышел на второе место в турнирной таблице, набрав 6 очков, ЦСКА с 3 очками идет восьмым. В следующем туре "Локомотив" 6 августа на выезде сыграет с "Уфой", ЦСКА 8 августа в гостях встретится с московским "Динамо".
Вторая волевая победа "Локомотива"
Самой обсуждаемой темой перед дерби между ЦСКА и "Локомотивом" стала появившаяся в ряде СМИ информация о том, что железнодорожники в ближайшее время проведут распродажу лидеров. В числе игроков, с которыми может расстаться столичный клуб, назывались полузащитники Гжегож Крыховяк, Дмитрий Баринов и Антон Миранчук, а также нападающий Федор Смолов. Представители клуба до игры воздержались от комментариев, а стартовый состав красно-зеленых добавил пищи для размышлений. Вне заявки остался Крыховяк, который, по данным польских СМИ, согласовал трехлетний контракт с "Краснодаром", Смолов и Баринов вышли на поле с первых минут, а Миранчук остался в запасе.
Перед игрой главный тренер "Локомотива" Марко Николич во флеш-интервью в эфире канала "Матч Премьер" также не стал комментировать слухи о распродаже лидеров. На вопрос о возможном уходе Крыховяка сербский специалист заявил, что у него с польским хавбеком были хорошие отношения. "Я не готов обсуждать эту тему. Уверен, что в ближайшее время клуб сделает заявление и ответит на этот вопрос", - добавил он.
Состав ЦСКА на матч против "Локомотива" также претерпел несколько изменений по сравнению с игрой первого тура против "Уфы" (1:0). На левом фланге обороны вместо получившего травму Георгия Щенникова на поле вышел Наир Тикнизян, в центре обороны Виктора Васина заменил номинальный опорный полузащитник Яка Бийол, а в центре поля вместо Эмиля Бохинена расположился Кристиян Бистрович.
В начале матча акцию протеста провели болельщики "Локомотива", пришедшие на "ВЭБ-Арену". Они на некоторое время покинули стадион, однако меньше чем через пять минут вернулись на свои места и продолжили поддерживать железнодорожников. Перестановки, сделанные новым главным тренером армейцев Алексеем Березуцким, принесли определенную пользу - именно после удара Бистровича со штрафного на 18-й минуте ЦСКА повел в счете. Однако уже спустя четыре минуты Смолов сравнял счет, замкнув подачу с углового.
Главным героем встречи, как и в матче первого тура с тульским "Арсеналом" (3:1), стал Жемалетдинов, забивший победный мяч на 59-й минуте после проникающей передачи в штрафную от Даниила Куликова. Жемалетдинов забил третий мяч в двух играх и возглавил гонку бомбардиров чемпионата России.
Армейцы после тройной замены и появления на поле Алана Дзагоева, Николы Влашича и Эмиля Бохинена на 68-й минуте оказывали давление на ворота Гильерме. Самый реальный шанс сравнять счет был у Федора Чалова, однако форвард ЦСКА, обыграв двух защитников, неточно пробил из пределов штрафной. "Локомотив" одержал вторую волевую победу подряд на старте чемпионата, а ЦСКА потерпел первое поражение под руководством Березуцкого в официальном матче.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Рубин
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|2
|Локомотив
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|3
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|4
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|5
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|6
|Ахмат
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|7
|Нижний Новгород
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|9
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|10
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|11
|Уфа
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|12
|Химки
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|13
|Крылья Советов
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|14
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|16
|Арсенал
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0