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Футбол в России

"Локомотив" четвертый раз подряд обыграл ЦСКА в матчах чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу железнодорожников
Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Рыбчинский ("Локомотив") и Федор Чалов (ЦСКА) Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Рыбчинский ("Локомотив") и Федор Чалов (ЦСКА)
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" обыграл столичный ЦСКА со счетом 2:1 в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "ВЭБ-Арена", на игре могли присутствовать не более 3 тыс. зрителей.

У ЦСКА гол забил Кристиян Бистрович (19-я минута). В составе "Локомотива" отличились Федор Смолов (22) и Рифат Жемалетдинов (59).

"Локомотив" не проигрывает в матчах с ЦСКА с 28 июля 2019 года. Тогда армейцы обыграли своего соперника со счетом 1:0. Железнодорожники одержали над ЦСКА четыре подряд победы в чемпионатах России, также "Локомотив" обыграл армейцев в Бетсити - Кубке России 21 апреля 2021 года.

"Локомотив", одержавший вторую победу подряд, вышел на второе место в турнирной таблице, набрав 6 очков, ЦСКА с 3 очками идет восьмым. В следующем туре "Локомотив" 6 августа на выезде сыграет с "Уфой", ЦСКА 8 августа в гостях встретится с московским "Динамо".

Вторая волевая победа "Локомотива"

Самой обсуждаемой темой перед дерби между ЦСКА и "Локомотивом" стала появившаяся в ряде СМИ информация о том, что железнодорожники в ближайшее время проведут распродажу лидеров. В числе игроков, с которыми может расстаться столичный клуб, назывались полузащитники Гжегож Крыховяк, Дмитрий Баринов и Антон Миранчук, а также нападающий Федор Смолов. Представители клуба до игры воздержались от комментариев, а стартовый состав красно-зеленых добавил пищи для размышлений. Вне заявки остался Крыховяк, который, по данным польских СМИ, согласовал трехлетний контракт с "Краснодаром", Смолов и Баринов вышли на поле с первых минут, а Миранчук остался в запасе.

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Перед игрой главный тренер "Локомотива" Марко Николич во флеш-интервью в эфире канала "Матч Премьер" также не стал комментировать слухи о распродаже лидеров. На вопрос о возможном уходе Крыховяка сербский специалист заявил, что у него с польским хавбеком были хорошие отношения. "Я не готов обсуждать эту тему. Уверен, что в ближайшее время клуб сделает заявление и ответит на этот вопрос", - добавил он.

Состав ЦСКА на матч против "Локомотива" также претерпел несколько изменений по сравнению с игрой первого тура против "Уфы" (1:0). На левом фланге обороны вместо получившего травму Георгия Щенникова на поле вышел Наир Тикнизян, в центре обороны Виктора Васина заменил номинальный опорный полузащитник Яка Бийол, а в центре поля вместо Эмиля Бохинена расположился Кристиян Бистрович.

В начале матча акцию протеста провели болельщики "Локомотива", пришедшие на "ВЭБ-Арену". Они на некоторое время покинули стадион, однако меньше чем через пять минут вернулись на свои места и продолжили поддерживать железнодорожников. Перестановки, сделанные новым главным тренером армейцев Алексеем Березуцким, принесли определенную пользу - именно после удара Бистровича со штрафного на 18-й минуте ЦСКА повел в счете. Однако уже спустя четыре минуты Смолов сравнял счет, замкнув подачу с углового.

Главным героем встречи, как и в матче первого тура с тульским "Арсеналом" (3:1), стал Жемалетдинов, забивший победный мяч на 59-й минуте после проникающей передачи в штрафную от Даниила Куликова. Жемалетдинов забил третий мяч в двух играх и возглавил гонку бомбардиров чемпионата России.

Армейцы после тройной замены и появления на поле Алана Дзагоева, Николы Влашича и Эмиля Бохинена на 68-й минуте оказывали давление на ворота Гильерме. Самый реальный шанс сравнять счет был у Федора Чалова, однако форвард ЦСКА, обыграв двух защитников, неточно пробил из пределов штрафной. "Локомотив" одержал вторую волевую победу подряд на старте чемпионата, а ЦСКА потерпел первое поражение под руководством Березуцкого в официальном матче.

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Рубин22004-06
2Локомотив22005-26
3Динамо22005-26
4Краснодар11003-03
5Зенит11003-13
6Ахмат11002-13
7Нижний Новгород11001-03
8ЦСКА21012-23
9Спартак21011-13
10Сочи10010-10
11Уфа20022-40
12Химки10011-30
13Крылья Советов20021-30
14Ростов10010-20
15Урал10010-30
16Арсенал20021-60

 

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Жемалетдинов: "Локомотив" будет бороться за первое место в чемпионате России этом сезоне
В субботу "Локомотив" во втором туре Российской премьер-лиги обыграл ЦСКА со счетом 2:1
Жемалетдинов: "Локомотив" будет бороться за первое место в чемпионате России этом сезоне
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