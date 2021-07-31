Соломатин: "Локомотив" лучше контролировал мяч и старался играть в атаке в матче с ЦСКА

В субботу "Локомотив" в гостях обыграл ЦСКА со счетом 2:1. У ЦСКА гол забил Кристиян Бистрович (19-я минута). В составе "Локомотива" отличились Федор Смолов (22) и Рифат Жемалетдинов (60).

"Мне показалось, что ЦСКА очень низко начал игру, может быть, это связано с физическими кондициями, очень мало было агрессивного отбора на чужой половине поля, - сказал Соломатин. - В первом тайме за исключением гола объективно подходов к воротам от ЦСКА не могу вспомнить, один-два максимум. Есть определенные вопросы, конечно, но [Алексею] Березуцкому (главный тренер ЦСКА - прим. ТАСС), наверное, нужно какое-то время, хотя его практически нет - следующий матч с "Динамо", потом выезд в Ростов-на-Дону. Для каждого тренера важен результат, может быть, есть какой-то карт-бланш у него.

"Локомотив" лучше контролировал мяч, старался больше играть в атаку. Вопросы, конечно, по составу ЦСКА возникают, но нужно находиться внутри клуба, чтобы понимать, почему выходит в стартовом составе тот или иной игрок. Я не видел последние 10-15 минут, но считаю, что "Локомотив" сегодня выглядел лучше и заслуженно победил", - добавил собеседник агентства.

"Локомотив", одержавший вторую победу подряд, вышел на второе место в турнирной таблице, набрав 6 очков, ЦСКА с 3 очками идет восьмым. В следующем туре "Локомотив" 6 августа на выезде сыграет с "Уфой", ЦСКА 8 августа в гостях встретится с московским "Динамо".