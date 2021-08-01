Юлия Ефимова не выступит в финале комбинированной эстафеты на Олимпиаде

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова не выступит в финале комбинированной эстафеты 4 по 100 м на Олимпийских играх к Токио. Об этом ТАСС сообщили в национальной команде.

В состав команды вошли Мария Каменева (спина), Евгения Чикунова (брасс), Светлана Чимрова (баттерфляй), Арина Суркова (вольный стиль).

Финалы мужской и женской комбинированных эстафет пройдут 1 августа, в заключительный соревновательный день пловцов в бассейне.

Ефимова плыла брассом в предварительном заплыве, в финал команда вышла с седьмым временем. В составе ее заменила дебютантка Игр Чикунова. 16-летняя спортсменка была четвертой в финале на дистанции 100 м брассом, Ефимова - пятой.

Ефимовой 29 лет, Олимпиада в Токио для нее стала четвертой в карьере. Спортсменка через три года не планирует выступать на Играх в Токио, но не исключает, что поменяет свое решение.

В мужской комбинированной эстафете выступят Евгений Рылов (спина), Кирилл Пригода (брасс), Андрей Минаков (баттерфляй), Климент Колесников (вольный стиль).