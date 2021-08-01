Назло слухам. "Локомотив" одержал волевую победу над ЦСКА в первом дерби чемпионата России

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Московский "Локомотив", несмотря на негативный информационный фон вокруг команды, одержал победу в дерби против ЦСКА со счетом 2:1. Встреча второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) прошла на домашней для армейцев "ВЭБ-Арене", игру посетили 1980 зрителей, хотя максимально разрешенное количество человек на трибунах было ограничено тремя тысячами. ЦСКА в пятый раз подряд проиграл "Локомотиву". В последний раз армейцы обыгрывали железнодорожников еще в июле 2019-го, когда пост главного тренера занимал Юрий Семин. При сербском наставнике Марко Николиче красно-зеленые не только выиграли пять встреч из пяти, но и пропустили в них всего два мяча. В субботу ворота "Локомотива" поразил хорватский полузащитник Кристиан Бистрович, реализовавший штрафной.

Быстрый пропущенный мяч не смутил игроков "Локомотива" - железнодорожники сравняли счет уже через четыре минуты. Подача углового, скидка в исполнении Мурило и подставление в хоккейном стиле от Федора Смолова - и вот на табло вновь ничья. Счет 1:1 держался до 60-й минуты, когда у железнодорожников прошла комбинация через центральную зону, завершившаяся точным ударом в исполнении Рифата Жемалетдинова. Для 24-летнего полузащитника этот гол стал уже третьим в этом чемпионате России, он единолично занимает первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ. "Локомотив" благодаря победе над ЦСКА набрал шесть очков и вышел на второе место в турнирной таблице премьер-лиги. Армейцы, в активе которых осталось три очка, располагаются на восьмой позиции.

' Матч ТВ/YouTube'

"Локомотив" ответил тем, кто его "хоронил" В течение недели перед дерби самой обсуждаемой темой стала появившаяся в ряде СМИ информация о том, что "Локомотив" в ближайшее время проведет распродажу лидеров. В списке игроков "на выход" назывались полузащитники Гжегож Крыховяк, Дмитрий Баринов и Антон Миранчук, а также нападающий Федор Смолов. Никто из руководства московского клуба ни до, ни после игры не давал комментариев. По данным польских СМИ, Крыховяк уже согласовал трехлетний контракт с "Краснодаром".

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Перед игрой главный тренер "Локомотива" Марко Николич в ответ на вопрос о возможном уходе польского полузащитника заявил в эфире канала "Матч Премьер", что у него с игроком были хорошие отношения. "Я не готов обсуждать эту тему. Уверен, что в ближайшее время клуб сделает заявление и ответит на этот вопрос", - добавил он. После матча игроки "Локомотива" старались избегать разговоров о возможной распродаже, более охотно обсуждая победу над ЦСКА и то, что при счете 2:1 железнодорожники позволили сопернику создать много моментов у своих ворот. "В концовке матча немного упустили игру, отбивались, но это нормально - когда команда выигрывает, отходит назад с точки зрения психологии. Мы, конечно, ставим максимальные цели, будем биться за чемпионство, в Лиге Европы хотим выйти из группы", - отметил в разговоре с журналистами автор победного гола Жемалетдинов. На послематчевой пресс-конференции Николич не согласился с тем, что "Локомотив" провел два разных по качеству тайма, но признал, что замены ЦСКА осложнили жизнь его подопечным. "Люблю мою команду, хочу поздравить ребят с победой. Это ответ всем, кто думал, что "Локомотив" умрет. Мы будем биться до последнего момента, такой характер у нас", - заявил сербский специалист, слова которого приводит "Спорт-Экспресс". Алексей Березуцкий, для которого это поражение стало первым после назначения на пост главного тренера ЦСКА в официальных матчах, заявил, что его команда провела не лучший матч, отметив при этом, что "второй тайм оказался достаточно позитивен". "Пропустили два необязательных гола - со стандарта, что в футболе часто встречается, и совершенно необязательный второй. В конце не использовали моменты, но это футбол", - добавил наставник армейцев, слова которого приводит пресс-служба клуба. Бывший защитник ЦСКА и "Локомотива" Андрей Соломатин в разговоре с корреспондентом ТАСС отметил, что армейцы, за исключением гола, почти не имели моментов у ворот соперника. "Локомотив" лучше контролировал мяч, старался больше играть в атаку. Я не видел последние 10-15 минут, но считаю, что "Локомотив" сегодня выглядел лучше и заслуженно победил", - сказал собеседник агентства. Два пенальти в матче "Уфа" - "Динамо" В первом по хронологии матче дня московское "Динамо" на выезде победило "Уфу" (3:2) - обе команды начали первый тайм спокойно, не создавая опасных моментов у ворот друг друга, однако голы болельщики все же увидели. Главный арбитр встречи Алексей Сухой после консультаций с судьями, работавшими с системой видеоассистента рефери (VAR), назначил два пенальти в ворота "Уфы" на 32-й и 41-й минутах, причем в обоих случаях правила в штрафной нарушил защитник Боян Йокич. Оба одиннадцатиметровых реализовал полузащитник Даниил Фомин, выступавший за уфимцев в сезоне-2019/20. Перед перерывом в ворота хозяев мог быть назначен и третий пенальти, однако арбитр посчитал, что нарушения не было.

На 75-й минуте уфимский клуб остался в меньшинстве - с поля был удален полузащитник Руслан Фищенко, который за две минуты получил две желтые карточки (первая - за подножку, вторая - за игру рукой). Оставшись в меньшинстве, "Уфа" смогла отыграться за счет усилий нападающего Хамида Агаларова, который оформил дубль (81-я и 86-я минуты). Однако на 89-й минуте победный мяч в составе "Динамо" забил Себастьян Шиманьский. "Динамо" выиграло, но я не скажу, что по делу, однако это три очка, - сказал ТАСС после игры генеральный директор клуба из столицы Башкортостана Шамиль Газизов. - После счета 2:2 игроки "Уфы" не чувствовали, что матч уже завершится вничью, я думаю, что они играли дальше, пытались, наверное, в открытый футбол поиграть, допустили ошибку. Наверное, по первому пенальти обратимся в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС), мне непонятно, как VAR вступает: играли с ЦСКА, он не вступает, а здесь делает проверку". При этом бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев считает, что оба пенальти были назначены верно. "Я уверен, что эти моменты очевидные и решения судейской бригады правильные", - сказал Николаев ТАСС.

' Матч ТВ/YouTube'

"Динамо" после двух побед на старте чемпионата с шестью очками занимает третье место. "Уфа", не набрав в двух турах ни одного очка, располагается на 11-й строчке. В третьем туре бело-голубые 8 августа примут потерпевший поражение в дерби ЦСКА, а команда из Башкортостана двумя днями ранее встретится с победителем этой встречи "Локомотивом".