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XXXII летние Олимпийские игры

Клишина не смогла выйти в финал олимпийского турнира по прыжкам в длину из-за травмы

В двух первых попытках россиянка сделала заступ
Дарья Клишина AP/Matthias Schrader
Описание
Дарья Клишина
© AP/Matthias Schrader

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Дарья Клишина не квалифицировалась в финал олимпийских соревнований по прыжкам в длину.

В двух первых попытках россиянка сделала заступ. Третью попытку Клишина не смогла выполнить из-за травмы.

Финальный турнир состоится 3 августа.

Клишиной 30 лет, она является серебряным призером чемпионата мира 2017 года.

Всего на Олимпиаде в Токио должны выступить 10 легкоатлетов из России. Это чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, прыгуны в высоту Михаил Акименко (серебро ЧМ-2019) и Илья Иванюк (бронза ЧМ-2019), метатель молота Валерий Пронкин, ходоки Эльвира Хасанова и Василий Мизинов, чемпионка мира 2019 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене, а также многоборец Илья Шкуренев и бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.

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