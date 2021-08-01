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XXXII летние Олимпийские игры

Австралийка Маккеон стала олимпийской чемпионкой в плавании на 50 метров вольным стилем

Второе место заняла шведка Сара Шёстрём, третьей финишировала датчанка Пернилле Блуме
Эмма Маккеон Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Эмма Маккеон
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Представительница Австралии Эмма Маккеон завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио в плавании на 50 метров вольным стилем.

Победительница преодолела дистанцию за 23,81 секунды, установив новый олимпийский рекорд и превзойдя свое же достижение в полуфинальном заплыве (24,00). Второе место заняла шведка Сара Шёстрём (+0,26), третьей финишировала датчанка Пернилле Блуме (+0,40).

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Маккеон 27 лет, она стала четырехкратной олимпийской чемпионкой. На Олимпиаде в Токио австралийка завоевала три золотые медали, ранее она победила на дистанции 100 метров вольным стилем и в составе эстафеты 4х100 метров вольным стилем.

Шёстрём 27 лет, она является действующей мировой рекордсменкой (23,67) на дистанции 50 метров вольным стилем. Шведка является олимпийской чемпионкой 2016 года на дистанции 100 метров баттерфляем. Также в ее активе серебряная и бронзовая награды Игр в Рио-де-Жанейро.

Блуме 27 лет. Датчанка завоевала золото Олимпиады 2016 года на дистанции 50 метров вольным стилем.

В медальном зачете Олимпиады в Токио лидирует сборная Китая, завоевавшая 21 золотую, 13 серебряных и 12 бронзовых медалей. Вторыми идут американцы (17-17-13), третьими - японцы (17-5-8). Команда России располагается на четвертой строчке (11-15-11).

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай21131246
2США17171347
3Япония175830
4Россия11151137
5Австралия1131428
6Великобритания891128
7Южная Корея54716
8Франция410620
9Нидерланды47516
10Новая Зеландия43310
11Германия341017
12Канада34512
13Швейцария33410
14Чехия3317
15Хорватия3126
16Италия281424
17Тайвань2237
18Венгрия2226
19Словения2114
20Косово2002
21Бразилия1359
22Грузия1315
23Румыния1304
24Испания1225
25ЮАР1203
25Гонконг1203
25Швеция1203
28Австрия1135
29Сербия1124
30Ямайка1113
31Тунис1102
31Норвегия1102
31Словакия1102
31Польша1102
35Турция1023
36Эстония1012
36Узбекистан1012
36Ирландия1012
36Фиджи1012
40Иран1001
40Таиланд1001
40Эквадор1001
40Филиппины1001
40Бермудские острова1001
40Латвия1001
40Греция1001
40Эфиопия1001
40Белоруссия1001
40Катар1001
50Колумбия0213
51Доминиканская республика0202
51Венесуэла0202
53Дания0123
53Монголия0123
53Индонезия0123
56Бельгия0112
56Куба0112
56Уганда0112
56Сан-Марино0112
60Болгария0101
60Индия0101
60Туркмения0101
60Иордания0101
60Северная Македония0101
65Украина0055
66Казахстан0033
67Израиль0022
67Египет0022
67Мексика0022
70Азербайджан0011
70Аргентина0011
70Кувейт0011
70Кот-д'Ивуар0011
70Финляндия0011
70Португалия0011
70Малайзия0011

 

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