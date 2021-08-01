Австралийка Маккеон стала олимпийской чемпионкой в плавании на 50 метров вольным стилем

Победительница преодолела дистанцию за 23,81 секунды, установив новый олимпийский рекорд и превзойдя свое же достижение в полуфинальном заплыве (24,00). Второе место заняла шведка Сара Шёстрём (+0,26), третьей финишировала датчанка Пернилле Блуме (+0,40).

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Представительница Австралии Эмма Маккеон завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио в плавании на 50 метров вольным стилем.

Американский пловец Дрессел выиграл четвертую золотую медаль на Олимпиаде в Токио

На эту тему

Маккеон 27 лет, она стала четырехкратной олимпийской чемпионкой. На Олимпиаде в Токио австралийка завоевала три золотые медали, ранее она победила на дистанции 100 метров вольным стилем и в составе эстафеты 4х100 метров вольным стилем.

Шёстрём 27 лет, она является действующей мировой рекордсменкой (23,67) на дистанции 50 метров вольным стилем. Шведка является олимпийской чемпионкой 2016 года на дистанции 100 метров баттерфляем. Также в ее активе серебряная и бронзовая награды Игр в Рио-де-Жанейро.

Блуме 27 лет. Датчанка завоевала золото Олимпиады 2016 года на дистанции 50 метров вольным стилем.

В медальном зачете Олимпиады в Токио лидирует сборная Китая, завоевавшая 21 золотую, 13 серебряных и 12 бронзовых медалей. Вторыми идут американцы (17-17-13), третьими - японцы (17-5-8). Команда России располагается на четвертой строчке (11-15-11).