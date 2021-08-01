Легкоатлетка Клишина после квалификации на Олимпиаде покинула стадион на инвалидном кресле

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российская спортсменка Дарья Клишина, не сумевшая квалифицироваться в финал олимпийских соревнований по прыжкам в длину, покинула стадион в Токио в инвалидном кресле. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Какая же драма в прыжковой яме Даша Клишина заступила в первых двух попытках, а прыгнуть в третьей помешала травма ноги ❌ Здоровья pic.twitter.com/i881pokgu1

В воскресенье Клишина в двух первых попытках сделала заступ. Третью попытку она не смогла выполнить из-за травмы.

Сама спортсменка отказалась от комментариев по поводу травмы: "Я пока ничего не хочу говорить, давайте позже".

Клишиной 30 лет, она является серебряным призером чемпионата мира 2017 года.