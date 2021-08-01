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XXXII летние Олимпийские игры

Легкоатлетка Клишина после квалификации на Олимпиаде покинула стадион на инвалидном кресле

Спортсменка не смогла выполнить третью попытку в прыжках в длину из-за травмы
Дарья Клишина AP/Morry Gash
Описание
Дарья Клишина
© AP/Morry Gash

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российская спортсменка Дарья Клишина, не сумевшая квалифицироваться в финал олимпийских соревнований по прыжкам в длину, покинула стадион в Токио в инвалидном кресле. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В воскресенье Клишина в двух первых попытках сделала заступ. Третью попытку она не смогла выполнить из-за травмы.

Сама спортсменка отказалась от комментариев по поводу травмы: "Я пока ничего не хочу говорить, давайте позже".

Клишиной 30 лет, она является серебряным призером чемпионата мира 2017 года.

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