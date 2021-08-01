Россиянка Воробьева не смогла выйти в полуфинал олимпийского турнира по вольной борьбе

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Россиянка Наталья Воробьева уступила представительнице Кыргызстана Айпери Медет в четвертьфинале олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 76 кг со счетом 0:12.

В 1/8 финала россиянка победила представительницу Египта Самар Хамзу (16:12).

Воробьевой 30 лет, она является олимпийской чемпионкой (2012), а также серебряным призером Игр (2016). В ее активе две золотые (2015, 2019), одна серебряная (2013) и одна бронзовая (2014) медаль чемпионатов мира.

Также Воробьева является трехкратной чемпионкой Европы.

С дебюта женских соревнований по вольной борьбе на Олимпийских играх 2004 года российские спортсменки завоевали семь медалей. Воробьева является единственной спортсменкой в истории России, которой удалось выиграть олимпийское золото в борьбе. Помимо Воробьевой серебряными призерами становились Гюзель Манюрова (2004), Алена Карташова (2008) и Валерия Коблова (2016). Бронзу завоевывали Любовь Волосова (2012) и Екатерина Букина (2016).

Олимпиада завершится 8 августа.