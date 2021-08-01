Легкоатлетка Клишина не может наступить на ногу и ждет отправки в поликлинику

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, получившая травму ноги во время выполнения заключительной квалификационной попытки, сейчас не может ходить и ждет отправки в поликлинику Олимпийской деревни. Об этом сообщила журналистам пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко.

В воскресенье Клишина в двух первых попытках сделала заступ. Третью попытку она не смогла выполнить из-за травмы.

"Даша сейчас находится в медцентре стадиона. Сама идти не может, на ногу не наступить. Скоро ее повезут в поликлинику при Олимпийской деревне", - сказала Глущенко.

Клишиной 30 лет, она является серебряным призером чемпионата мира 2017 года.