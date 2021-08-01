{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Легкоатлетка Клишина не может наступить на ногу и ждет отправки в поликлинику

Спортсменка не смогла выполнить третью попытку в соревнованиях по прыжкам в длину из-за травмы

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, получившая травму ноги во время выполнения заключительной квалификационной попытки, сейчас не может ходить и ждет отправки в поликлинику Олимпийской деревни. Об этом сообщила журналистам пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко.

В воскресенье Клишина в двух первых попытках сделала заступ. Третью попытку она не смогла выполнить из-за травмы.

"Даша сейчас находится в медцентре стадиона. Сама идти не может, на ногу не наступить. Скоро ее повезут в поликлинику при Олимпийской деревне", - сказала Глущенко.

Клишиной 30 лет, она является серебряным призером чемпионата мира 2017 года.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Когуашвили прокомментировал незасчитанные баллы борца Емелина в первой схватке на Играх
Емелин победил египтянина Хейтема Махмуда в схватке в весовой категории до 60 кг со счетом 7:6
Когуашвили прокомментировал незасчитанные баллы борца Емелина в первой схватке на Играх
Читать полностью