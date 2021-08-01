Тосиро Муто: серьезных случаев заболеваний коронавирусом на Олимпиаде нет

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Случаев серьезных заболеваний коронавирусом на Олимпийских играх на данный момент нет. Об этом журналистам сообщил гендиректор оргкомитета Игр Тосиро Муто.

Олимпийские игры стартовали 23 июля и завершатся 8 августа.

"С 1 по 31 июля были протестированы 41 151 человек в аэропорту, и там было выявлено 0,08% зараженных. Всего выявлено при тестировании 0,2% [зараженных], один человек, причастный к Играм, госпитализирован", - сказал Муто.

"Мы обеспокоены большим количеством положительных тестов среди подрядчиков в Японии. Серьезных случаев заболеваний ковидом нет, и мы проводим Игры с минимальной нагрузкой на систему здравоохранения", - добавил он.