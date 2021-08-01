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XXXII летние Олимпийские игры

Оргкомитет Игр в Токио расследует случай распития алкоголя в Олимпийской деревне

Об этом журналистам сообщил гендиректор оргкомитета Тосиро Муто

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Оргкомитет Игр в Токио занимается расследованием случая распития алкоголя ватерполистами в Олимпийской деревне. Об этом журналистам сообщил гендиректор оргкомитета Тосиро Муто.

"31 июля был случай распития в Олимпийской деревне алкоголя ватерполистами. По этому поводу проведено расследование", - сказал Муто.

Ранее оргкомитет "Токио-2020" лишил аккредитаций двух грузинских дзюдоистов, которые самовольно покинули территорию Олимпийской деревни для посещения достопримечательностей столицы Японии.

Олимпиада завершится 8 августа.

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XXXII летние Олимпийские игры
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