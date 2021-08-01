Российские рапиристы вышли в полуфинал олимпийского командного турнира

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Мужская сборная России вышла в полуфинал олимпийского командного турнира по фехтованию на рапирах.

В четвертьфинале российские рапиристы, посеянные на турнире под четвертым номером, победили команду Гонконга со счетом 45:39. Сборную России представляли Кирилл и Антон Бородачевы, Владислав Мыльников и Тимур Сафин (запасной). В полуфинале они встретятся с командой США (первый номер посева).

Ранее Кирилл Бородачев уступил представителю Гонконга Чуэн Калуню в четвертьфинале личного первенства (14:15). Мыльников выбыл из соревнований на стадии 1/8 финала, потерпев поражение от египтянина Алаэльдина Абуэльекассема (12:15), Антон Бородачев закончил выступление во втором круге, уступив американцу Нику Иткину (11:15).

Российские рапиристы дважды становились олимпийскими чемпионами в командном первенстве: в 1996 году в Атланте и в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Также на счету мужской сборной России одна бронзовая медаль Игр (2004). Советские рапиристы завоевали на Олимпийских играх три золотых (1960, 1964, 1988) и три серебряных медали (1968, 1972, 1980).

Полуфиналы пройдут позднее в воскресенье. Олимпиада завершится 8 августа.